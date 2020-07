Puglia in Albania per fermare il Covid

CML

(ANSA) - BARI, 30 LUG - La Regione Puglia e la Protezione civile regionale hanno risposto alla richiesta di supporto da parte delle istituzioni albanesi per limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus. La missione anti Covid disposta dal Governo nazionale con la Protezione civile per rispondere alla domanda di assistenza da parte di Paesi esteri colpiti dalla emergenza sanitaria - informa una nota della Regione - è partita da Bari con un aereo della Guardia di Finanza diretto a Tirana. L'obiettivo è fornire dispositivi di protezione individuale, fare una attività di ricognizione sulla diffusione del virus sul territorio e dare supporto ai colleghi albanesi nel contenere i contagi, adottando giuste misure di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale. "Il sistema sanitario e di protezione civile della Regione Puglia - sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è in grado di offrire oggi all'Albania tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del Covid-19, ricambiando così l'aiuto che l'Albania ha dato alla Lombardia nei mesi scorsi. I rapporti di amicizia tra la Puglia e il popolo albanese e il suo premier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti importanti. Sappiamo di poter contare sempre gli uni sugli altri". (ANSA).