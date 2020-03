Positivi capo dell'Esercito e governatore Piemonte. Sospese «Le Iene»

Anche il presidente della Regione Piemonte, Cirio, positivo al Coronavirus. La conferma arriva dal suo staff.

«Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, il presidente Alberto Cirio ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è positivo», fanno sapere dalla Regione. «Le sue condizioni di salute sono buone e il Presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia - si sottolinea ancora -. Il Presidente ha già predisposto tutto il necessario affinchè l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto. Questa, come sapete, è una giornata complessa anche alla luce del nuovo decreto, approvato nella notte dal Governo, che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province del Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco».

POSITIVO CAPO MAGGIORE ESERCITO

Il generale Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell'Esercito è positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto egli stesso sottolineando che sta bene e che si trova in isolamento nel suo alloggio.

SOSPESE LE IENE

Nella redazione del programma di Italia 1 “Le Iene” si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare.

Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.