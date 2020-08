Polemiche su candidato FI-IV nel milanese, sono antifascista

VR

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - E' il candidato di un'inedita coalizione composta da Forza Italia e Italia Viva ma Roberto Mei, in corsa per diventare sindaco di Corsico (Milano) alle prossime comunali, è finito al centro di molte polemiche per alcuni suoi post omaggio a Benito Mussolini risalenti al 2011. Iscritto a Forza Italia dal 1996, dal 1999 ininterrottamente consigliere comunale e per due anni assessore ai lavori pubblici della prima storica giunta di centrodestra dal dopoguerra a oggi del sindaco uscente Filippo Errante, Mei ha voluto chiarire la sua posizione sul tema fascismo "in modo definitivo" con un lungo post scritto nella notte su Facebook: "Oggi posso sinceramente definirmi un repubblicano democratico per cui #antifascista. Mi trovo sinceramente un po' spiazzato da chi cerca di strumentalizzare un passato evidentemente superato, come dimostra il mio agire degli ultimi anni. Rispetto all'inizio della mia avventura in #politica è cambiato tutto". "Mi aspettavo - prosegue Mei - che già la scelta di presentarmi separato dagli alleati di sempre (Lega e Fratelli d'Italia), in favore di un nuovo percorso #centrista e riformista con Italia Viva, mi definisse già come un'altra persona. Un'altra persona rispetto a 10 anni fa. Non posso cancellare il passato, ma di recente ho fatto delle scelte molto importanti, controcorrente con la definizione che molti di voi hanno dato di me in queste ore". Contro Mei, correranno il sindaco uscente Errante, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, il candidato del Pd Stefano Ventura e quello del M5S Gianluca Vitali. (ANSA).