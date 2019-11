Pioggia sul Piemonte, è allerta gialla

GTT

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Torna il maltempo sul Piemonte, dove una nuova perturbazione ha fatto scattare l'allerta gialla. Sorvegliati speciali l'Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. Non sono esclusi nuovi eventi franosi. Nevica in montagna, dai 1.400-1.700 metri. Questa volta, però, il maltempo dovrebbe essere di breve durata e già nel pomeriggio di domani è previsto un miglioramento generale in Piemonte.