Piogge e temporali in Piemonte-Lombardia

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Sono in arrivo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni cominceranno da domani mattina e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.E' per questo che la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta arancione per rischio temporali nell'area dei Laghi e Prealpi Varesini in Lombardia e allerta gialla sul settore nord-orientale del Piemonte, sulla Lombardia nord-occidentale e sull'Abruzzo occidentale. IUn flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l'Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento.