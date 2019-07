Per entrare in casa cade dal lucernaio

L05-CE

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 19 LUG - Un torinese di 19 anni è precipitato dal lucernaio del condominio della casa vacanza di famiglia in Liguria nel tentativo di entrare nell'alloggio saltando su un terrazzo. E' ora ricoverato in ospedale con diverse gravi ferite. Rientrato a casa, a Bordighera, non è riuscito a entrare nell'appartamento per un problema alla serratura ed è quindi salito sul tetto da dove intendeva saltare sul terrazzo dell'alloggio. Stando a quanto ricostruito, prima di saltare ha appoggiato i piedi sulla copertura in vetro del lucernaio che ha ceduto facendolo precipitare per diversi metri. Sul posto sono intervenuti il personale medico con i vigili del fuoco e i carabinieri. Il giovane è stato stabilizzato e portato in codice rosso in ospedale. Durante i soccorsi era cosciente.