Parte per le vacanze con la moglie senza attendere l'esito del tampone: positivo

Sottoposto a tampone non attende l'esito e parte con la moglie per le vacanze. Ma quando soggiorna a Roseto degli Abruzzi, da dove poi avrebbe dovuto continuare il suo viaggio verso la Campania, viene raggiunto dalla notizia che il tampone era positivo al Covid.

Protagonista della vicenda, come rivela la Nuova Venezia, è un operatore sanitario che vive a Mestre. Non si sa se l'uomo lavora per l'Ulss 3; di certo la stessa Azienda sanitaria ha segnalato ai carabinieri l'accaduto e ora il protagonista rischia un procedimento penale.

Per ora la donna non risulta positiva, ma bisogna attendere l'esito del tampone fatto in Abruzzo. I due sono stati trasportati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Teramo per essere visitati, per poi essere trasferiti nella rsa di Giulianova (Teramo). La Asl di Teramo, si legge in una nota, sta «lavorando alacremente per tracciare i contatti e porre in essere tutti i controlli necessari».