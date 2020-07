Palamara, politica?Resto in magistratura

TU

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il mio obiettivo prioritario è difendermi nel processo e non lasciare la magistratura": così Luca Palamara, a Radio Radicale, ha risposto se fosse pronto a scendere in politica. Alla domanda se abbia paura dei propri giudici nel procedimento disciplinare che si terrà la prossima settimana, Palamara ha invece risposto: "Ho fiducia nel sistema e credo sia interesse di tutti, non solo mio che mi trovo dall'altra parte, che il giudizio si esplichi" secondo le regole dello stato di diritto"; si tratta di "come esplicare al meglio il diritto di difesa".