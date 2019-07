P.Civile Lazio, temporali da stasera

TAG

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "L'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile per rischio idraulico ed idrogeologico di livello arancione. Sulla base delle previsioni trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, dalla tarda serata di oggi e per le successive 18-24 ore si prevedono su tutta la regione fenomeni temporaleschi intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si ricorda che, sulla base dell'allertamento, i Comuni dovranno attivare i rispettivi COC ed attuare tutte le misure previste nei piani di emergenza comunale attraverso le proprie strutture operative. Si raccomanda a tutti i cittadini la massima cautela, in particolare, in relazione ai rischi connessi ad allagamenti e al forte vento". lo comunica in una nota la Protezione Civile della Regione Lazio.