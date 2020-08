Ostaggio in Duomo: Fontana, gravissimo

GRG

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Rifiuta l'identificazione a seguito di un controllo di Polizia e, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano, armato di coltello ha preso in ostaggio una guardia giurata facendola inginocchiare. Grazie al pronto intervento degli agenti di Polizia, il giovane è stato disarmato e non ci sono stati feriti ma il fatto rimane gravissimo e inaccettabile". E' il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su quanto successo oggi in Duomo. (ANSA).