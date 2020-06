«Noi medici di base primi nella Vo’ isolata»

La fatica, la paura, i morti. E la zona rossa. Sono passati 4 mesi, ieri, da quando tutto ebbe inizio, da quando cioè il coronavirus, di cui fino ad allora si era solo sentito parlare nei media, è arrivato in Veneto. E da quando tre giovani medici non hanno esitato a rispondere all’appello della Fimmg, sigla dei medici di famiglia, per lavorare in zona rossa, in isolamento, nel cuore del primo focolaio. Si tratta di Maria Teresa Gallea, padovana di 33 anni, Paolo Simonato, 29 di Albignasego, e Luca Sostini, 34 di Este. Da un giorno all’altro, letteralmente, hanno preso servizio a Vo’ Euganeo dove erano stati scoperti i primi due contagiati: Adriano Trevisan, 77 anni, spirato nella notte di quel venerdì all’ospedale di Schiavonia, e Renato Turetta, 67 anni, che morirà l’11 marzo. Ieri i tre medici erano all’unità di crisi di Marghera, insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia, e agli assessori Manuela Lanzarin, alla sanità, e alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin. «IN TRINCEA IN ZONA ROSSA». «È una giornata speciale - ha esordito Zaia - primo vero giorno di sole ed estate. La primavera ce la siamo saltata, impegnati a fronteggiare l’emergenza. Come hanno fatto questi ragazzi premiati anche dal capo dello Stato, Sergio Mattarella». Un riconoscimento che, come ha più volte ha ribadito Gallea, «va condiviso con tutti i colleghi in prima linea che ancora oggi sostituiscono chi si ammala. E chi sta ancora combattendo. Solo a Padova ci sono 16 dottori di base in isolamento. Uno, poi, è ricoverato: sta facendo riabilitazione respiratoria. La medicina generale in questa emergenza ha rappresentato una cinta muraria: dovevamo proteggere la roccaforte e arginare tutto quello che era gestibile a domicilio per evitare l’intasamento degli ospedali. Solo quando la cinta è continuamente rinforzata, allora anche la roccaforte può resistere». E così è stato. LE STORIE. I tre si sono succeduti al microfono raccontando esperienze e confessando timori. Simonato, per esempio, era in Inghilterra dal fratello quando ha ricevuto l’appello della Federazione per trovare volontari a Vo’. Era venerdì sera. È rientrato in Italia. Lunedì aveva le chiavi dell’ambulatorio pronto ad aiutare. Questo è anche stato il pensiero di Gallea: «Da sette anni lavoro nella medicina territoriale. Non potevo pensare di lasciare senza un rifermento i pazienti in un momento critico come l’improvvisa chiusura dell’ospedale di riferimento, Schiavonia. Quel pensiero ha prevalso anche sulla paura». Sì, perché, se c’era una cosa che spiazzava era il non sapere, come ricorda Sostini, peraltro già medico di base in un comune limitrofo, Cinto. «Quando ho saputo, il primo pensiero è andato ad alcuni miei assistiti che abitano proprio a Vo’. Per tutta la sostituzione ho continuato a gestire anche l’altro studio. Ma il problema era come. Allora non si sapeva molto del virus». I tamponi sui 3mila abitanti sono serviti. «In 4 giorni avevamo il quadro di chi era positivo e chi no - ricordano -: per noi uno strumento prezioso di sicurezza ulteriore». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristina Giacomuzzo