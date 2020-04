Morto dopo aggressione in baraccopoli

ATT

(ANSA) - TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA), 9 APR - E' morto nella tarda serata di ieri, nel reparto di rianimazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove era stato ricoverato dopo un primo passaggio nel nosocomio di Polistena, l'uomo di nazionalità maliana aggredito a colpi di bastone da un connazionale al'interno della baraccopoli di Taurianova. A colpire la vittima era stato un connazionale Daouda Sylla, di 31 anni, noto per piccoli precedenti, arrestato dai carabinieri di Taurianova intervenuti sul posto. L'accusa nei confronti dell'aggressore, che inizialmente era di tentato omicidio aggravato si è tramutata adesso in quella di omicidio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei militari la lite tra i due connazionali sarebbe scoppiata per futili motivi per poi degenerare al punto che Sylla, dopo avere preso l'altro a bastonate, aveva tentato anche di colpirlo ulteriormente con una bombola di gas ma era stato fermato da altri cittadini centrafricani presenti.