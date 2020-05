Morto Alpino più anziano d'Italia

CO

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - "Come dicono gli Alpini, Gianni Pettinà è andato avanti. Oggi non perdiamo solo la Penna nera più vecchia del Veneto alla veneranda età di 107 anni. Per la nostra Regione e per tutto il Paese si chiude una vera pagina di storia, un testimone della nostra vita dalla prima guerra mondiale a questi tristi giorni del Coronavirus". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta l'Alpino più anziano d'Italia, Gianni Pettinà, un veneto di Malo (Vicenza), morto oggi.