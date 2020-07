Monopattini, almeno 74 incidenti in due mesi a Milano

RR

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Sono 74 gli incidenti con monopattino a Milano a cui dal 5 giugno sono intervenuti i soccorritori dell'Areu. A chiedere i dati era stato l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato, che ora li rende noti. "Quasi tutti gli incidenti nella nostra regione, secondo i dati forniti da Areu, si concentrano su Milano. Nel capoluogo lombardo, dal 5 giugno ad oggi, sono 74 gli interventi registrati dall'Areu (Azienda regionale per l'emergenza e urgenza) per incidenti stradali riguardanti i monopattini elettrici. Sono numeri - osserva - che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere". Gli incidenti più gravi sono stati a Lainate, nel milanese, il 25 giugno quando due quindicenni su un monopattino finirono contro un'auto e una fu ricoverata in rianimazione, e il 17 luglio quando in via Brega a Milano una donna di 31 anni non diede la precedenza a un furgone sbattendo contro la fiancata e finendo anche lei il terapia intensiva all'ospedale Niguarda. (ANSA).