Molesta una 21enne, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Un marocchino di 31 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale nei confronti di una moldava di 21 anni che ha aggredito la scorsa notte a Milano. E' accaduto attorno all'1.20 in viale Molise. I due erano sullo stesso autobus della linea 91 quando sono scesi a una fermata lungo viale Corsica. Il nordafricano, visibilmente ubriaco, ha seguito la sconosciuta e all'altezza di viale Molise si è avvicinato alle spalle e l'ha palpeggiata. La ragazza ha tentato di reagire e sono caduti entrambi a terra. Le urla della 21enne hanno attirato un passante che è intervenuto in suo aiuto consentendole di liberarsi dall' aggressore che continuava a dire che era il suo fidanzato. In pochi secondi altre persone sono arrivate in soccorso e in breve anche una volante ha raggiunto il punto. Il marocchino, che ha precedenti, è stato arrestato anche per resistenza e danneggiamento per essersi scagliato contro i poliziotti e aver danneggiato la vettura su cui è stato caricato.