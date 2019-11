Manovra: Castelli, nidi in tutti Comuni

GAS

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Per la prima volta mettiamo in capo una azione organica sugli asili nido", con tutti i Comuni che potranno accedere ai finanziamenti anche se finora non hanno mai avuto un servizio per i bambini tra 0 e 2 anni. Lo dice il viceministro all'Economia, Laura Castelli, spiegando l'effetto combinato dei finanziamenti della manovra (2,5 miliardi fino al 2034) e il superamento dei costi standard per il riparto dei fondi, con l'eliminazione del "livello di fabbisogno pari allo 0" basato sul vecchio criterio della spesa storica.