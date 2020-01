ROS-COM

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo in Toscana emesso ieri per il forte vento di Grecale. L'allerta interessa tutta la regione, ad esclusione della Romagna-Toscana, anche per l'intera giornata di domani, lunedì 20 gennaio.