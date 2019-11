Maltempo: pioggia, vento e neve al Nord

DE

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Per domani allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Basilicata. Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani l'Italia, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali: precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse che interesseranno le aree nord-occidentali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, giovedì 14 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria ed Emilia-Romagna. Si prevedono inoltre venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Lombardia e Veneto, con mareggiate lungo le coste esposte. L'avviso prevede poi nevicate da sparse a diffuse che interesseranno in particolare la Valle d'Aosta e l'entroterra ligure di ponente, a partire da quote superiori ai 400-600 metri e con apporti al suolo abbondanti.