Maltempo Pescara, verifica rete fognaria

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - "Con il Comune di Pescara e con gli uomini a disposizione si sta lavorando e si lavorerà, e quello io ho chiesto, per fare una verifica dello stato della rete fognaria perché è quella che non ha retto, e quindi si sta verificando lo stato delle cose". Così il Prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, riferendosi ai danni causati dalla grandinata e dal nubifragio della mattinata a Pescara che ha causato danni e la chiusura di molte strade del centro e della periferia per allagamenti, con molto tombini saltati sotto il peso dell'acqua.