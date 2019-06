Maltempo non dà tregua al Piemonte

GTT

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Ancora forti temporali sul Piemonte a causa della bassa pressione che, continuando a stazionare sulla Francia, convoglia sulla regione intensi flussi umidi meridionali. Negli ultimi tre giorni sono state registrate precipitazioni significative soprattutto su Verbano e Torinese, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 chilometri orari a Cumiana (Torino). Attesi, dalla tarda mattinata, nuovi rovesci e temporali. Chiusa provvisoriamente la statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza, sempre nel Verbano, per la caduta di fango e detriti in località Valdo, nel comune di Formazza. L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha registrato nel verbano 169 mm di pioggia a Varzo, 161 mm a Trasquera, 138 mm a Cursolo, con un massimo sulle 3 ore di 61 mm a Larecchio. Nel torinese, 103 mm a Ceresole Villa e 90 mm a Noasca. Significativi gli incrementi dei corsi d'acqua, con il Lago Maggiore che ha raggiunto i 4,6 metri, stazionario sotto il livello di guardia.