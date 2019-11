Maltempo,Marche chiedono stato emergenza

CAD

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - La giunta regionale Marche ha avviato la procedura di richiesta dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo e dalle forti mareggiate che si sono abbattute su vari tratti e centri del litorale marchiano nei giorni scorsi. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l'assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti. L'ordine del giorno della seduta è stato integrato con la proposta di mozione, a firma del consigliere Piergiorgio Fabbri (M5s), sulla riduzione in mare dei rifiuti trasportati dai corsi d'acqua. L'atto verrà esaminato in coda ai lavori di giornata.