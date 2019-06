Maltempo: Coldiretti, distrutte angurie

BU

(ANSA) - LECCE, 2 GIU - Piogge e grandinate si sono abbattute sul Salento nelle ultime 24 ore provocando danni alle produzioni agricole: pomodori, patate, melanzane, angurie e mini angurie. Lo segnala Coldiretti Puglia, che spiega che le zone maggiormente interessate sono Monteroni, Galatina, Sternatia, Poggiardo, Surano, Ruffano, Parabita e Matino. Danni agli agrumeti e ai vigneti vengono segnalati nel Tarantino, in particolare nelle zone di Torricella, Maruggio e Palagiano. La straordinaria ondata di maltempo che imperversa dal mese di aprile non ha risparmiato i campi pugliesi, dove sono stati colpiti, tra l'altro, vigneti, frutteti e campi di grano, compromettendo soprattutto la raccolta delle ciliegie, con la perdita fino al 60-70% della primizie Bigarreau e Giorgia. Danni pesanti anche ad albicocche, uva e agli agrumi in fiore, mentre è un vero e proprio crack per le angurie - insiste Coldiretti - con i campi allagati e le piantine andate distrutte.