Maltempo: ancora temporali e venti forti

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La perturbazione atlantica arrivata sull'Italia porterà da stasera temporali su Lazio e Umbria, in estensione alla Campania. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalla tarda mattinata di domani, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale, con raffiche di burrasca forte sull'isola e sui crinali appenninici. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per le giornate di oggi e domani allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio. Valutata, inoltre, allerta gialla, per la giornata di domani, sulle restanti regioni settentrionali e centrali, sull'Abruzzo e su parte di Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.