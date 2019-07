Maltempo: allerta gialla in 7 regioni

VN

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Per le piogge e i temporali previsti nelle prossime ora al Centro-Nord la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in sette regioni: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, su gran parte del Piemonte e sull'estremo settore settentrionale della Toscana. Una vasta perturbazione, infatti, è presente su gran parte dell'Europa centro-orientale e favorirà domani sulle regioni settentrionali una nuova fase di maltempo anche di forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella giornata di mercoledì, una nuova perturbazione, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali peninsulari. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.