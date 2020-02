Maltempo: albero cade su auto, un ferito

Y81-ME

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 4 FEB - C'è un secondo ferito nelle Marche, battute da un forte vento, che sta provocando danni e disagi un po' in tutta la regione. A San Severino Marche, in località Marciano, un grosso pioppo è caduto a terra, colpendo un'auto di passaggio il cui conducente è rimasto ferito. Fortunatamente l'impatto con il mezzo, un fuoristrada Isuzu, è stato attutito dalla scarpata su cui il pioppo è caduto prima di centrare il veicolo: il conducente è stato trasportato in ospedale. Alcune strade sono state chiuse, a causa della caduta di rami e alberi, e poi riaperte. Divelto anche un palo della telefonia, in località Isola un cipresso è caduto sui pali della corrente elettrica disalimentando la linea. Danni anche alla copertura della chiesetta di Serralta Bassa e al terrazzo esterno di una casa, semidistrutto da un pino schiantato dal vento.