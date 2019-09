Maltempo: a Milano strade allagate

Y9M-CNT

(ANSA) - MILANO, 8 SEP - Strade allagate a Milano in viale Marche, viale Zara e in zona di Niguarda dopo il temporale di questa notte. Difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada e anche qualche curioso che è addirittura sceso dall'auto per fare fotografie. Come riferito sulla sua pagina Facebook dall'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso è "esondato poco dopo le 6.00. Tutte le squadre sul posto. Chiuso anche il sottopasso di via Negrotto".