Maltempo: 270 isolati a Savona per la frana

Sono circa 270 le persone rimaste isolate nel quartiere collinare di Marmorassi nel Comune di Savona a causa di una grande frana sulla strada d'accesso alla zona. Lo rivela il presidente della Liguria Giovanni Toti. Sono "molte le case" isolate dalla viabilità cittadina, riferisce Toti e "sono in corso accertamenti e interventi per poter creare un passaggio pedonale". "Dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore, le piogge sono in lenta attenuazione, anche se sono ancora possibili rovesci e locali temporali", aggiunge.

