Lombardia e Veneto a confronto su Sanità

Y59-DIV

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - L'innovazione e la tecnologia al servizio della salute, per monitorare il paziente, in particolare quello cronico, anche da lontano e creare database che possono portare a delle diagnosi più rapide. Sono alcune delle sfide che stanno affrontando in ambito sanitario regioni come Lombardia e Veneto i cui assessori al Welfare e alla Sanità, Giulio Gallera e Manuela Lanzarin, si sono confrontati nella prima giornata di lavori di Futuro Direzione Nord, la due giorni dedicata a innovazione, salute, ambiente che si tiene a Milano. La ricerca "fa passi da gigante - ha detto l'assessore Gallera - ma i costi sono alti e la sfida è quella di mettere le innovazioni a disposizione di tutti. Il modello lombardo di presa in carico del paziente cronico cerca di dare riposta anche a questo: il telecontrollo a domicilio serve a far vivere meglio il paziente e i costi per il servizio sanitario nazionale si abbassano perché le patologie vengono governate e controllate senza acutizzazioni continue".