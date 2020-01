L'omaggio a Piersanti Mattarella, ammazzato 40 anni fa dalla mafia

«Un eversivo, un resistente in un tempo in cui la mafia governava» a Palermo, così ne parla Leoluca Orlando che fu suo consulente giuridico: ma soprattutto un cattolico democratico praticante, che applicava al suo agire politico rigore morale e civile. E così a 40 anni dal suo assassinio, davanti agli occhi della moglie e dei figli in quel terribile 6 gennaio del 1980, l’intero mondo politico ha reso omaggio a Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione siciliana - e fratello del Capo dello Stato - simbolo di quella buona politica che non si piega al sistema di potere e che combatte gli intrecci affaristico-mafiosi senza compromessi e a viso aperto. «Oggi possiamo dire tutti insieme che Piersanti ha compiuto fino in fondo la propria missione, che se a Palermo il sindaco, il magistrato, il giornalista, le istituzioni non hanno il volto della mafia lo si deve a anche lui», ha affermato Orlando, che ha intitolato a Piersanti Mattarella il giardino inglese, il parco più amato dai palermitani.

Ma anche se Palermo e la Sicilia dopo la lunga stagione dei delitti eccellenti sono cambiate, il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, ha messo tutti in guardia: «La mafia che ha voluto ucciderlo non ha vinto, eppure non ha nemmeno perso, perchè quella riforma profonda delle istituzioni che Mattarella voleva realizzare in Sicilia, e di cui c’è bisogno in tutto il Paese, è un lavoro che ancora deve essere portato a compimento: le ragioni per cui è stato ucciso sono ancora attuali».

Per la prima volta tra le corone - erano 5 - accanto alla targa che ricorda il delitto in via Libertà quella del governo è stata avvolta nel tricolore con la scritta in evidenza. Un gesto simbolico apprezzato dai familiari con i figli di Piersanti, Maria e Bernardo che, assieme a nipoti e altri parenti, hanno partecipato alla cerimonia nel luogo dell’eccidio, all’intitolazione del giardino Inglese e alla seduta solenne a Palazzo Reale, dove anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (che ieri si è recato sulla tomba del fratello) ha seguito la celebrazione.

Piersanti Mattarella era «il presidente che voleva la Regione con le carte in regola» e «se gli fosse stato consentito di continuare la sua opera politica e amministrativa probabilmente, il Meridione e la Sicilia non si troverebbero nelle attuali condizioni di isolamento sociale ed economico», ha osservato il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Mentre il governatore Nello Musumeci ha detto: «Queste mura sono testimoni dell’appassionato e intelligente impegno profuso da Piersanti». In presidente della Camera Roberto Fico, ha citato Piersanti Mattarella come «esempio di riscatto per le giovani generazioni», mentre la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha esortato le istituzioni al «compito prioritario di portare fino in fondo la ricerca delle responsabilità», perchè, «a tutt’oggi, sull’omicidio conosciamo solo una parte della verità».

Proprio sul fronte dell’indagine e della cosiddetta «pista nera» dietro al delitto per il quale è stato condannato il gotha di Cosa nostra come mandante, l’ex estremista di destra Giusva Fioravanti, invitato a dire quel che sa dal magistrato Roberto Tartaglia, consulente dell’Antimafia, ha affermato: «Mi è sembrato un appello molto garbato, molto giusto nei toni e anche nella sostanza. Sto valutando se esiste un modo altrettanto giusto e garbato per rispondergli». L’ex Nar, indicato dalla moglie di Piersanti come componente del commando che sparò al marito ma la cui testimonianza al processo non fu giudicata attendibile, però si tira fuori: «Quel giorno non ero a Palermo».