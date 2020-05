Internazionalizzazione, 3 milioni da Cci

YSV-ME

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - Un'azione congiunta di Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche a favore dell'internazionalizzazione delle imprese. L'ente camerale mette a bando 3 milioni di euro. L'amministrazione regionale 5,7 milioni di contributi a fondo perduto, con un bando che scadrà il 23 maggio, per sostenere i processi di internazionalizzazione delle pmi del sistema abitare e moda e per lo sviluppo di nuovi modelli di business. "Due mesi di pesantissima crisi ci consegnano un'economia e un commercio profondamente modificati - commenta il presidente della Camera marchigiana, Gino Sabatini - abbiamo scoperto, anche in Italia, la comodità di fare acquisti da casa, fino a oggi un obbligo, ora un'abitudine della quale tenere conto nell'immaginare un nuovo modello di business. Se non si è capaci di intercettare queste nuove esigenze, declinandole per spingere la propria capacità di esportare, si rischia di rimanere definitivamente indietro".