Insegnante positivo al tampone nelle Marche, primo caso

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Primo caso positivo al coronavirus nel percorso scuola della Regione Marche. Lo rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria). Si tratta di un insegnante che era risultato positivo al test sierologico, in seguito confermato con il tampone. L'insegnante, asintomatico, è in isolamento ed e' stato inserito nel percorso attivo di sorveglianza sanitaria. I test sierologici effettuati ad oggi nel percorso scuola (personale docente e non docente), iniziato il 24 agosto, sono 2.347. I risultati sono in fase di elaborazione. (ANSA).