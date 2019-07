Incendio in hotel a Misano, tre feriti

YLJ-PSS

(ANSA) - MISANO ADRIATICO (RIMINI), 1 LUG - Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 in un hotel di via Sardegna a Misano Adriatico. Una persona ustionata, una intossicata dai fumi e un terzo ferito è il bilancio provvisorio. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco di Cattolica oltre a quattro mezzi da Rimini, per un totale di 11 pompieri sul campo. Impegnati anche i carabinieri. Su Facebook già postati diversi video che mostrano un'alta colonna di fumo alzarsi in aria e visibile fin dalla spiaggia.