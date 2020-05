In Lombardia tamponi a 90% ospiti rsa, positivi 25%

GGD

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - In Lombardia è stato sottoposto al tampone il 90% degli ospiti delle rsa e il 25% è risultato positivo. E' quanto ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, sottolineando ''l'azione virtuosa" della Regione per verificare lo stato del contagio nelle residenze per anziani. (ANSA).