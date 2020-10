In Lombardia 1.140 casi, rapporto tamponi/positivi al 4.9%

RR

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Sono 1.140 i nuovi positivi in Lombardia con 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%, in crescita rispetto a ieri (3.8%). Sono due i nuovi decessi per un totale di 16.982 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (44), crescono i posti letto occupati negli altri reparti (+37, 408 in totale). Anche oggi oltre metà dei nuovi casi sono nella città metropolitana di Milano, 587 di cui 312 a Milano città, seguita dalle province di Monza e Brianza (113), Varese (91), Brescia (57) e Pavia (40). (ANSA).