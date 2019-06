In centinaia a funerali Paolo Tenna

BEC

(ANSA) - TORINO, 8 GIU - Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto nella chiesa di San Massimo, a Torino, a Paolo Tenna, l'imprenditore torinese nel settore cinema, morto il 30 maggio a Roma cadendo dalla finestra della sua stanza d'albergo. In prima fila anche la sindaca Chiara Appendino, con la fascia, in rappresentanza della città. Nella sua omelia don Franco Manzo, amico di famiglia, ha ricordato l'energia, la generosità, il senso di appartenenza alla comunità di Paolo Tenna. "Ricordo i suoi anni da boy scout - ha detto il parroco - forse ha preso da quell'esperienza quel grande amore per la vita, la famiglia, per tutte le persone e per il lavoro per cui aveva una vera passione". Nel corso della lunga e commossa messa cantata, hanno preso la parola parenti e amici, tra cui la figlia Maria Sole di 9 anni, i fratelli, gli attori Ricky Tognazzi e Simona Izzo, il regista Emanuele Caruso, il presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano, Michele Coppola di Intesa Sanpaolo.