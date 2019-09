Governo: Salvini, hanno già cominciato a scannarsi

DTM

CAORSO (PIACENZA) - "Questi non sono ancora al governo ufficialmente ma hanno già cominciato a scannarsi sulla Tav, sulle autostrade, sulla giustizia, Sull'autonomia, sulle tasse, su quota 100, sui porti aperti. Rendendo così chiaro che è una manovra di palazzo, si tengano le poltrone per qualche mese, l'onore e la dignità valgono di più". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, che a Caorso (Piacenza), ha partecipato a un'iniziativa in sostegno alla candidatura in Emilia-Romagna di Lucia Borgonzoni. "Nel frattempo - ha detto - si voterà in tante regioni, non possono rubarci le elezioni in Emilia-Romagna, in Umbria, in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania e in Calabria".