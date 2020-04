Gdf in Regione per carte su Rsa lombarde

GRG

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano si è recato negli uffici della Regione Lombardia per delle acquisizioni di documenti, acquisizioni relative all'inchiesta in più filoni che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell'emergenza Coronavirus. L'acquisizione di documenti punta, infatti, da quanto si è saputo, a raccogliere atti e altro materiale sulle direttive che l'amministrazione regionale e l'assessorato al Welfare hanno dato al Pio Albergo Trivulzio e alle rsa sulla gestione degli anziani e dei pazienti. L'attività è diretta conseguenza di quella effettuata ieri al Trivulzio e poi le carte raccolte dovranno essere sottoposte alle verifiche incrociate degli investigatori.