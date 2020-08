Fratelli in tandem per 1200 km, bellezza è cura

GGD

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Un viaggio in tandem di 1200 chilometri, da Milano alle Puglie: è 'ViaColCovid', la piccola impresa di due fratelli milanesi, Andrea e Angelo Lisco, che hanno deciso di lasciarsi alle spalle i mesi di isolamento "per riafferrare il valore della libertà e curarsi con la bellezza". "Il periodo che abbiamo vissuto ha improvvisamente inchiodato i nostri orizzonti alla finestra di casa e ci ha tolto la possibilità di incontrare gli altri. La bicicletta ci è parso lo strumento più giusto per riconquistare questi due valori: paesaggio e socialità", dice Angelo, che ha avuto l'idea e che da dieci anni viaggia in tutta Europa con la sua bicicletta. Per gioco ma anche per esorcizzare la paura, hanno intitolato il loro viaggio 'ViaColCovid'. "È stata anche questa una trovata di Angelo - racconta Andrea - e oltre che divertente per il chiaro riferimento cinematografico, mi è parsa contenere un bel sentimento di speranza". Il percorso di 1.200 chilometri prevede 16 tappe, tra Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: 36 giorni in totale, di cui 16 di pedalata e 20 di smart working poiché in settimana, dotati di pc e cellulare, i fratelli portano avanti i rispettivi lavori, così come l'emergenza Covid ci ha insegnato a fare. "Siamo pugliesi e da più di venti anni viviamo e lavoriamo a Milano mentre i nostri genitori - raccontano - sono quasi stabilmente a Bari. Quando abbiamo comunicato la nostra intenzione di raggiungerli in tandem, hanno provato in tutti i modi a ricordarci che con l'aereo e il treno ci avremmo messo decisamente meno…". Ma 'ViaColCovid' per loro è anche un atto necessario: "Volevamo dare il nostro piccolo contributo a sostegno del turismo in Italia - prosegue Angelo - cercando di scegliere il più possibile strutture ricettive piccole, spesso fuori dai circuiti più battuti ma ricche di eccellenze straordinarie". (ANSA).