Forti piogge, chiuso per frana passo del Gavia

MF

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - E' chiusa "a data da destinarsi" la strada del passo del Gavia per una frana causata dalle forti piogge arrivata appunto sulla strada provinciale bresciana 29 . "Il sindaco di Ponte di Legno - spiega Regione Lombardia in un comunicato - ha confermato la delicata situazione del paese dopo il passaggio perturbato della scorsa notte: l'alveo del torrente è ancora pieno di materiale franato. Il sindaco è sul posto con i tecnici dell'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) per tentare di attuare delle misure di contenimento in vista delle nuove precipitazioni previste nelle prossime ore. Conferma, ovviamente, la chiusura della SP29 del Gavia fino a data da destinarsi". (ANSA).