Fontana, sulle rsa delibera uguale al Lazio

MF

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Una delibera simile a quella della Lombardia sulle rsa "era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione": il governatore Attilio Fontana lo ha detto a Radio Padania. Secondo Fontana, "si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda. C'è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato - ha aggiunto - che è sempre stato fatto quando al governo c'era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c'è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c'è un rappresentante del centrodestra". Il problema delle rsa, ha aggiunto, non è lombardo, laziale o solo italiano "è europeo". E il motivo è che "quando si riesce ad inserire un virus letale come questo in un luogo dove sono ricoverati - ha spiegato il presidente della Regione - i soggetti più deboli, si rischia di fare veramente un disastro. Però tutte queste cose non vengono dette e si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda". (ANSA).