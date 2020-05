Fontana sentito da pm, 'clima collaborativo'

BRU

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - Si è svolta in un "clima collaborativo" l'audizione del Presidente della Lombardia Attilio Fontana sentito oggi per circa due ore come persona informata sui fatti dai pm di Bergamo che indagano sul caso dell'ospedale di Alzano, sulle morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. É quanto viene riferito da Palazzo Lombardia. Fontana è stato convocato in procura a Bergamo dai pm che indagano sul caso dell'ospedale di Alzano, sulle morti nelle rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella bergamasca. Attorno alle 12.30, ha lasciato l'edificio della procura presidiato dalle forze dell'ordine, con agenti del reparto mobile della questura in tenuta antisommossa per tenere a distanza i manifestanti, tra cui alcuni sindacalisti e alcuni antagonisti, che gli hanno rivolto grida come "dimettiti" e "vergognati" (ANSA).