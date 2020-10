Fontana: 'In Piano Lombardia 15 mln per Autodromo di Monza'

RR

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "E' stato confermato anche per il triennio 2020-2022 lo stanziamento del contributo di 5 milioni annui per la valorizzazione dell'Autodromo di Monza". Lo ha spiegato il presiedente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presentando alcuni degli interventi previsti dal Piano Lombardia per Monza e i territori della Brianza. "Attraverso il progetto e il logo 'Visit Monza' - ha sottolineato Fontana - si è puntato sullo sviluppo del territorio dal punto di vista culturale e turistico. Un territorio che ha i suoi punti di forza nell'Autodromo della Formula Uno, nella Villa Reale, nei Musei e nel Parco". Dal 29 ottobre al primo novembre vi si svolgerà il Milano Monza Open-Air Motor Show al fine di rilanciare il ruolo dell'Autodromo quale spazio privilegiato non solo di aggregazione, attrattività turistica e rilevanza sportiva ma anche quale hub di innovazione e di sperimentazione di nuove tecnologie per la smart mobility. (ANSA).