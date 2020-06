Fontana e medici dal Papa, 'ripartiremo'

GRG

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha guidato la delegazione della Regione che ha incontrato in Vaticano Papa Francesco. Una delegazione composta, come spiega il Pirellone in una nota, "da rappresentanti del settore sanitario regionale e internazionale, delle associazioni di volontariato, della Protezione civile, degli Alpini e della Regione". "Beatissimo Padre, io oggi ho l'onore di presentare al Suo cospetto le persone che hanno affrontato insieme a me l'emergenza sanitaria", è il messaggio portato da Fontana al Papa. "Sono uomini e donne - ha aggiunto il governatore - che hanno donato il proprio lavoro, tempo e professionalità per aiutare altrettanti uomini e donne, sconvolti da una malattia inattesa e imprevedibile". E ancora: "Siamo qui, Santità, per 'ripartire'". Fontana ha voluto anche invitare il pontefice in Lombardia "affinché possa portare consolazione alle famiglie delle vittime e ai tanti malati che hanno sofferto in questi mesi". (ANSA).