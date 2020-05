Fontana da pm Bergamo come teste, procura blindata

BRU

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è arrivato in Procura a Bergamo per essere sentito come persona informata sui fatti dai pm che indagano sul caso dell'ospedale di Alzano, sulle morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Fontana è arrivato con la scorta. L'edificio dove ha sede la procura è presidiato dalle forze dell'ordine. Dopo di lui nella palazzina di piazza Dante Alighieri è entrato il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota. (ANSA).