Fontana, da Di Maio altra presa in giro

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Quanto detto sull'autonomia dal vicepremier Luigi Di Maio "penso sia l'ennesima presa in giro, l'ennesimo tentativo di non concedere l'autonomia senza assumersi la responsabilità di dire di no ai tanti cittadini che si sono espressi con un referendum": è quanto ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio Popolare. "Se Di Maio è capace di scrivere una riforma migliore, gli farò chapeau e gli dirò grazie. Io posso solo dire che il nostro testo c'è da settembre dell'anno scorso, ho letto stralci di quelle che dovrebbero essere le proposte del governo che mi hanno fatto rabbrividire", ha aggiunto. "Il testo del governo non lo si conosce assolutamente, ho letto solo alcuni stralci. Se quelli fossero i veri contenuti della loro mediazione, credo proprio che sia finita ogni possibilità di trattativa". "Se il M5S vuole solo intestarsi la riforma, mi metto da parte, purché sia una riforma seria. Per ora ho letto solo slogan, opinioni serie non ne ho viste", ha concluso.