Fontana: 'Aspettiamo misure davvero efficaci'

RR

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull'intero territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo week end diventi una occasione di svago. Alla scadenza - il 25 marzo - del dpcm siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia commentando quanto deciso questa sera dal Governo. (ANSA).