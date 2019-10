Flash mob Lega, Autonomia non si Boccia

YYI-RT

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Flash mob della Lega al Consiglio regionale della Lombardia per l'Autonomia e contro il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Subito dopo la consueta pausa dei lavori dell'Aula, i consiglieri leghisti hanno esposto uno striscione e indossato delle magliette con stampata la frase "L'Autonomia non si Boccia!". All'iniziativa leghista hanno aderito anche anche gli esponenti del Gruppo misto Viviana Beccalossi e Paolo Franco. I consiglieri hanno poi posato per una foto gruppo davanti all'ingresso per le autorità di Palazzo Pirelli, insieme al governatore Attilio Fontana che ha indossato la stessa t-shirt.