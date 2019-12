Fi Marche Fiori, sono Voce libera

ME

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - "Ringrazio il presidente Berlusconi per la fiducia e l'affetto che mi ha dedicato in questi anni. Ho lavorato per ricostruire Forza Italia e avvicinarla ai problemi drammatici delle Marche: lavoro, infrastrutture, sanità, crescita economica, futuro dei giovani. Pago il prezzo della libertà delle mie idee e dell'indipendenza delle mie posizioni. Sono e resto una Voce libera. Il mio impegno per questa terra continua e con ancora più forza a fianco delle famiglie e degli imprenditori colpiti dal terremoto: a tutti loro va il mio più affettuoso augurio di Buon Natale". Così l'ex commissario di Forza Italia delle Marche Marcello Fiori, sostituito ieri sera dal sen. Francesco Battistoni. Una sostituzione che, secondo molti, è legata alla sua vicinanza all'associazione lanciata da Mara Carfagna: Voce libera.