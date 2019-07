Fdi, fiori e fichi pugliesi alla Camera

SUA-COM

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Fichi e fiori dalla Puglia per un giorno sono entrati a Montecitorio: donati ai parlamentari, in una conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia alla Camera per presentare varie iniziative, come la 'Festa maggiore' dedicata alla Madonna nera di Sovereto, borgo medievale vicino Terlizzi, in provincia di Bari, il 4 agosto. Un'occasione per valorizzare i prodotti tipici pugliesi oltre i confini nazionali, come ha detto Marcello Gemmato, deputato pugliese di FdI: "Vogliamo partire dalle specificità della nostra terra e da ciò che ci caratterizza per rilanciare i nostri prodotti in Europa e nel mondo". A Montecitorio anche il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato, al lavoro per il riconoscimento della denominazione di origine protetta (Dop) per il fiorone nero 'Domenico Tauro'. E Luca De Carlo, altro deputato FdI e segretario della commissione Ambiente: "Noi siamo la nazione che ha più prodotti certificati e FdI è al fianco di chi vuole valorizzare il territorio attraverso le proprie eccellenze".