Fase 3: gondola fiorita a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Una gondola fiorita è arrivata oggi in Piazza San Marco a Venezia, come simbolo della ripartenza del settore florovivaistico che anche in Veneto ha subito pesanti perdite nel periodo del lockdown. L'iniziativa è di Coldiretti, Affi (Associazione floricoltori e fioristi italiani) e Federfiorpromossa, che hanno promosso varie manifestazioni in tutta Italia. A livello regionale è stata scelta Piazza San Marco per lanciare l'SOS vivai colpiti dall'emergenza coronavirus. L'allestimento di una gondola 'giardino' è il simbolico appello di ripartenza per vivaisti e floricoltori. Grazie alla collaborazione con i flower designer, da nord a sud della Penisola saranno addobbati per 24 ore, sotto lo slogan "Ripartiamo con un fiore", statue, palazzi, gradinate con gerbere, margherite, peonie, rose e piante verdi per testimoniare la voglia di ripartenza degli imprenditori. (ANSA).